Frau ruft Polizei und landet kurz darauf selbst auf der Dienststelle

Maintal - Diese Nacht dürfte sich eine junge Frau (20) aus Maintal wohl anders vorgestellt haben! Statt in den eigenen vier Wänden zu entspannen, verbrachte sie selbige auf einem Polizeirevier - obwohl sie nichts verbrochen hat.

Die Polizei konnte der Frau nicht anders helfen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Polizeiangaben vom Dienstag zufolge mussten die Beamten gegen 1.30 Uhr zur Wohnanschrift der Frau ausrücken, nachdem diese selbst per Telefon bei der Polizei verzweifelt um Hilfe gebeten hatte.

Kurz zuvor war die 20-Jährige von ihrem Minijob nach Hause gekommen. Das Problem: Die Haustür ließ sich nicht öffnen. Sämtliche Versuche waren gescheitert, sie wusste sich nicht anders zu helfen.

Da die Streifenkräfte trotz aller Bemühungen auch nicht in der Lage waren, mit dem Schlüssel der Frau in das Haus zu gelangen und lautes Rufen sowie Klopfen bei den Nachbarn keinen Erfolg brachte, wurde der Ausgesperrten in ihrer aussichtslosen Lage angeboten, mit auf das Revier zu kommen.