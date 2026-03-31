20 gegen einen: Jugendlicher von Gruppe brutal verprügelt

Mühlhausen - In Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) wurde am Montagabend ein Jugendlicher von einer größeren Gruppe zusammengeschlagen.

Mehrere Personen aus der Gruppe hatten auf den Jugendlichen eingeschlagen. (Symbolfoto) © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, 123rf/danielt1994

Das spätere Opfer hatte sich auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "An der Burg" aufgehalten, als sich ihm rund 20 Personen genähert hatten, teilte die Polizei mit.

Mehrere Personen aus der Gruppe hielten den Jugendlichen anschließend fest, sodass dieser sich nicht wehren konnte. Daraufhin prügelten etwa fünf Menschen aus der Gruppe mit Faustschlägen auf ihr Opfer ein. Danach flüchteten die Täter in Richtung der Straße "Hanfsack".

Der Jugendliche erlitt bei dem Angriff unter anderem Verletzungen im Gesicht.