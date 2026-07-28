20-Jährige schwer verletzt nach Fahrrad-Unfall: Polizei steht vor Rätsel

Grimma - Eine junge Frau (20) verletzte sich am Montagmorgen in Grimma bei einem Sturz vom Fahrrad schwer. Die Polizei steht vor dem Rätsel, wie es so weit kommen konnte.

Wie es zu dem Sturz kam, ist noch nicht bekannt (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Die 20-Jährige war demnach gegen 9.30 Uhr in der Straße Prophetenberg unterwegs, als sie plötzlich stürzte.

Wie es dazu kommen konnte, versuchen die Beamten aktuell zu rekonstruieren. Doch ohne Zeugen gestaltet sich das schwierig.

Die Frau selbst wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an ihrem Bike ist noch nicht bekannt.