20-Jährige schwer verletzt nach Fahrrad-Unfall: Polizei steht vor Rätsel
Grimma - Eine junge Frau (20) verletzte sich am Montagmorgen in Grimma bei einem Sturz vom Fahrrad schwer. Die Polizei steht vor dem Rätsel, wie es so weit kommen konnte.
Die 20-Jährige war demnach gegen 9.30 Uhr in der Straße Prophetenberg unterwegs, als sie plötzlich stürzte.
Wie es dazu kommen konnte, versuchen die Beamten aktuell zu rekonstruieren. Doch ohne Zeugen gestaltet sich das schwierig.
Die Frau selbst wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an ihrem Bike ist noch nicht bekannt.
Um in dem Fall weiterzukommen, sucht die Polizei aktuell nach Zeugen des Unfalls. Wer etwas gesehen hat, kann sich mit Hinweisen an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig unter der Tel. 0341/2552850 wenden.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa