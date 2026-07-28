Eltern mit verletztem Baby aus Klinik verschwunden: Vater in Italien festgenommen

Villingen-Schwenningen - Mehr als eine Woche nach dem Verschwinden eines verletzten Babys aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum ist der Vater des Säuglings in Italien festgenommen worden.

Vom Schwarzwald-Baar-Klinikum verschwand das Baby. © Silas Stein/dpa

Die Polizei hatte nach Angaben eines Sprechers mit Europäischem Haftbefehl nach ihm gefahndet, sie ermittelt wegen einer mutmaßlichen Misshandlung gegen den Mann.

"Das Kind war wegen des mutmaßlichen Übergriffs zur Beobachtung in der Klinik." Zuvor hatte der "Schwarzwälder Bote" darüber berichtet. Nach dem Bericht soll auch der Säugling wieder aufgetaucht sein - dazu machte der Polizeisprecher zunächst allerdings keine Angaben.

Das Kind galt seit dem 16. Juli als vermisst. Eine Sprecherin des Klinikums in Villingen-Schwenningen hatte bestätigt, dass das Baby dort behandelt und unerlaubt von der Mutter mitgenommen worden sei.

Die Kriminalpolizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen gefährlicher Körperverletzung.