Person legt Steine auf Bahngleise, Zug fährt drüber: Polizei sucht Zeugen

Ellwangen - Ein Unbekannter soll mehrere Steine auf Bahngleise bei Ellwangen im Ostalbkreis gelegt haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, überfuhr ein Regionalzug MEX 13 die Steine. Verletzt wurde niemand.

Zwar kollidierte der Zug mit den Steinen auf den Gleisen, verletzt wurde jedoch niemand. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Demnach bemerkte der Lokführer am Donnerstag während der Fahrt auf der Strecke zwischen Goldshöfe und Crailsheim einen Schlag und fuhr den Zug zunächst bis zum Bahnhof Ellwangen weiter.

Dort wurde der Regionalzug überprüft. In der Folge stellten Einsatzkräfte Steinmehlspuren auf den Schienen fest. Sie deuten darauf hin, dass der Zug mehrere auf die Gleise gelegte Steine überfahren hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen blieben sowohl die Fahrgäste als auch das Zugpersonal unverletzt. Auch am Zug und an der Bahninfrastruktur entstand offenbar kein Schaden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen.