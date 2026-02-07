20-Jähriger droht mit Waffe: SEK schießt

Wangen im Allgäu - Nach einer Randale in einem Mehrfamilienhaus hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in Wangen bei Göppingen einen Mann angeschossen.

Der 20-Jährige habe auch die Beamten des SEK mit der Waffe bedroht, weshalb diese mehrere Schüsse abgaben. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Nach Angaben des Landeskriminalamts hatte der 20-Jährige alarmierte Polizisten am späten Freitagabend zunächst mit einer Schusswaffe bedroht.

Anschließend verschanzte er sich in seiner Wohnung und zeigte sich auch auf dem Balkon mit der Waffe, wie es weiter hieß.

Als der Mann die Beamten des SEK ebenfalls mit der Waffe bedrohte, gaben diese mehrere Schüsse ab.