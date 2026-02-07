Weiter etliche Unklarheiten nach Nabelschnur-Fund

Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) - Nach dem Fund einer Nabelschnur auf einem Parkplatz in Südthüringen im Dezember laufen die Ermittlungen weiter.

Allerdings sei nicht einmal klar, ob überhaupt eine Straftat vorliege, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Meiningen.

Weder mögliche Opfer noch mögliche Täter seien bisher ermittelt worden.

Zeugen hatten das Stück menschlicher Nabelschnur mitsamt Klemme im Dezember auf einem Parkplatz in Neuhaus am Rennweg entdeckt und die Polizei alarmiert.