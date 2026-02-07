Gefesselt aus Krankenhaus geflohen: Entwichener Strafgefangener endlich gefasst

Frankfurt am Main/Limburg - Neun Tage nach seiner Flucht während eines Arztbesuchs im mittelhessischen Limburg ist ein Patient aus dem Maßregelvollzug festgenommen worden.

Am Freitagabend konnte die Polizei den ausgebüxten Strafgefangenen wieder festnehmen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Die Polizei schnappte den 28-Jährigen am Freitagabend im Frankfurter Nordend, wobei er keinen Widerstand leistete, wie die Behörde mitteilte.

Der Mann sei zunächst in Polizeigewahrsam genommen worden und werde von dort wieder an die Klinik überstellt, sagte ein Polizeisprecher.

Am 28. Januar war der Mann während des Arztbesuchs in einem Krankenhaus in Limburg entkommen.

Obwohl er zu dem Zeitpunkt an den Händen gefesselt war, konnte er seinen Bewachern dort entweichen.

Die Flucht löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Nach dem Mann suchten zunächst mehrere Streifen, die von der Bereitschaftspolizei unterstützt wurden. Auch ein Hubschrauber war an dem Einsatz beteiligt.