Baby-Hund ohne Papiere: Polizei entdeckt Welpe unter Fußmatte

Passau - Die Grenzpolizei hat einen rund vier Wochen alten Hundewelpen unter der Fußmatte eines Autos gefunden.

Auf der A3 haben Polizeibeamte einen Hundewelpen unter der Fußmatte eines Autos gefunden. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Der Rüde sei im Beifahrerfußraum versteckt gewesen, teilte die Polizei mit. Papiere zu dem Tier gab es demnach nicht.

Die Ermittler haben das Alter geschätzt. Der Hund soll seiner Mutter entgegen gesetzlicher Bestimmungen weggenommen worden sein.

Schleierfahnder hatten das Auto am Freitag gegen 10 Uhr auf der A3 bei Passau kontrolliert.

Der Fahrer gab an, von Rumänien nach Frankreich fahren zu wollen. Stattdessen sei der Welpe nun an ein Tierheim übergeben worden.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Hund von Rumänien nach Frankreich verkauft werden sollte.