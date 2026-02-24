20-Jähriger mit Stichwunden im Bauch gefunden - Lebensgefahr!
Querfurt - In Querfurt (Saalekreis) wurde in der Nacht auf Dienstag ein lebensbedrohlich verletzter Mann aufgefunden.
Nach Angaben von Polizeisprecher Alexander Junghans wurden die Einsatzkräfte gegen Mitternacht in den Buchenweg gerufen, wo sich der Notarzt vor Ort sofort um einen verletzten 20-Jährigen kümmern musste.
Der junge Mann wies mehrere Stichverletzungen am Bauch auf. "Wodurch, wie und durch wen diese verursacht wurden, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen", so Junghans. Von der Tatwaffe fehlt bisher trotz sorgfältiger Suche jede Spur.
Aktuell schwebt der 20-Jährige in einem Krankenhaus nach wie vor in Lebensgefahr.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft zu den Tatumständen sowie Befragungen von Zeugen laufen derzeit auf Hochtouren.
