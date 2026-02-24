Wohnmobil legt "auffällige Manöver" hin: Als Polizei den Fahrer stellt, ist die Überraschung groß

In Blankenheim im Kreis Euskirchen haben mehrere Zeugen einen Wohnmobil-Fahrer gemeldet, der sich in Schlangenlinien seinen Weg durch den Verkehr gebahnt hatte.

Von Laura Miemczyk

Blankenheim - In Blankenheim im Kreis Euskirchen ist der Polizei ein Wohnmobil gemeldet worden, das sich in Schlangenlinien seinen Weg durch den Verkehr gebahnt hatte und dabei auch immer wieder über den Bürgersteig fuhr. Als die Beamten den Fahrer stellten, staunten sie nicht schlecht.

Der Wohnmobil-Fahrer war mehreren Verkehrsteilnehmern aufgrund mehrere "auffälliger Fahrmanöver" aufgefallen. (Symbolbild)
Der Wohnmobil-Fahrer war mehreren Verkehrsteilnehmern aufgrund mehrere "auffälliger Fahrmanöver" aufgefallen. (Symbolbild)  © Patrick Pleul/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, hatten mehrere aufmerksame Zeugen am Montagabend gegen 20.15 Uhr Alarm geschlagen, nachdem sie den Wohnmobil-Fahrer beobachtet hatten, der auf der Ahrstraße unterwegs war und dabei ziemlich "auffällige Fahrmanöver" hinlegte.

So sei der Camper in deutlichen Schlangenlinien gelenkt worden, wobei er den vorgesehenen Fahrstreifen stellenweise "zur Verwunderung anderer Verkehrsteilnehmer" verließ und mehrfach auf den Bürgersteig fuhr.

Die Beamten machten sich umgehend auf den Weg und entdeckten das beschriebene Fahrzeug unverschlossen am Fahrbahnrand in der Ahrstraße, während vom Fahrer zunächst jede Spur fehlte. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss, zudem befand sich ein Mofa im Inneren des Wohnmobils.

Ein Zeuge berichtete den Ordnungshütern dann, dass der Fahrer kurz zuvor fußläufig ein nahe gelegenes Restaurant aufgesucht hatte, als er wenige Minuten später zu dem Camper zurückkehrte - und bei seiner anschließenden Überprüfung für eine Überraschung sorgte!

Die Polizei hielt den Wohnmobil-Fahrer an und stellte bei seiner Überprüfung fest, dass dieser erst 17 Jahre alt war. (Symbolbild)
Die Polizei hielt den Wohnmobil-Fahrer an und stellte bei seiner Überprüfung fest, dass dieser erst 17 Jahre alt war. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Polizei stellt minderjährigen Fahrer und nimmt Anzeige auf

Der junge Mann aus dem Rhein-Erft-Kreis war nämlich noch minderjährig, konnte mit seinen 17 Jahren daher keinen Führerschein vorweisen und hätte demnach auch nicht hinter dem Steuer des Fahrzeugs sitzen dürfen.

Sowohl das Wohnmobil als auch das Mofa wurden von der Polizei sichergestellt, der Jugendliche musste die Beamten zudem mit auf die Polizeiwache in Schleiden begleiten, wo eine Strafanzeige bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt wurde.

Anschließend wurde der 17-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa

