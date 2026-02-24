Wohnmobil legt "auffällige Manöver" hin: Als Polizei den Fahrer stellt, ist die Überraschung groß

Blankenheim - In Blankenheim im Kreis Euskirchen ist der Polizei ein Wohnmobil gemeldet worden, das sich in Schlangenlinien seinen Weg durch den Verkehr gebahnt hatte und dabei auch immer wieder über den Bürgersteig fuhr. Als die Beamten den Fahrer stellten, staunten sie nicht schlecht.

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, hatten mehrere aufmerksame Zeugen am Montagabend gegen 20.15 Uhr Alarm geschlagen, nachdem sie den Wohnmobil-Fahrer beobachtet hatten, der auf der Ahrstraße unterwegs war und dabei ziemlich "auffällige Fahrmanöver" hinlegte.

So sei der Camper in deutlichen Schlangenlinien gelenkt worden, wobei er den vorgesehenen Fahrstreifen stellenweise "zur Verwunderung anderer Verkehrsteilnehmer" verließ und mehrfach auf den Bürgersteig fuhr.

Die Beamten machten sich umgehend auf den Weg und entdeckten das beschriebene Fahrzeug unverschlossen am Fahrbahnrand in der Ahrstraße, während vom Fahrer zunächst jede Spur fehlte. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss, zudem befand sich ein Mofa im Inneren des Wohnmobils.

Ein Zeuge berichtete den Ordnungshütern dann, dass der Fahrer kurz zuvor fußläufig ein nahe gelegenes Restaurant aufgesucht hatte, als er wenige Minuten später zu dem Camper zurückkehrte - und bei seiner anschließenden Überprüfung für eine Überraschung sorgte!