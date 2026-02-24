 1.607

In Schlangenlinien über die A72 bei Chemnitz: Polizei stoppt BMW-Fahrer

Am Montag stoppte die Polizei einen BMW-Fahrer (45) auf der A72 bei Chemnitz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz/A72 - Am Montagabend stoppte die Polizei einen BMW-Fahrer (45) auf der A72 bei Chemnitz.

Der BMW-Fahrer fuhr zu schnell und in Schlangenlinien über die A72 bei Chemnitz. (Symbolbild)
Der BMW-Fahrer fuhr zu schnell und in Schlangenlinien über die A72 bei Chemnitz. (Symbolbild)  © Hendrik Schmidt/dpa

Gegen 22.30 Uhr fiel der Fahrer einer Polizeistreife zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Süd und -Rottluff auf, da er unter anderem mehrfach die Spur wechselte, ohne zu blinken.

Außerdem fuhr er in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit.

Die Polizisten hielten den 45-Jährigen an und kontrollierten ihn.

Ein Drogenvortest bei dem Mann reagierte positiv auf Cannabis und zusätzlich besaß der BMW-Fahrer keinen gültigen Führerschein.

"Für den französischen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis", heißt es abschließend.

