In Schlangenlinien über die A72 bei Chemnitz: Polizei stoppt BMW-Fahrer
Chemnitz/A72 - Am Montagabend stoppte die Polizei einen BMW-Fahrer (45) auf der A72 bei Chemnitz.
Gegen 22.30 Uhr fiel der Fahrer einer Polizeistreife zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Süd und -Rottluff auf, da er unter anderem mehrfach die Spur wechselte, ohne zu blinken.
Außerdem fuhr er in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit.
Die Polizisten hielten den 45-Jährigen an und kontrollierten ihn.
Ein Drogenvortest bei dem Mann reagierte positiv auf Cannabis und zusätzlich besaß der BMW-Fahrer keinen gültigen Führerschein.
"Für den französischen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis", heißt es abschließend.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa