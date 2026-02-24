Gefilmt beim Einbruch: Polizei sucht dieses Frauen-Duo

Beiersdorf-Freudenberg - Nach einem dreisten Einbruch im April 2025 wendet sich die Polizei Brandenburg nun mit einem besonders schweren Diebstahl an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise.

Die Polizei Brandenburg fahndet mit diesen Bildern nach den mutmaßlichen Einbrecherinnen. © Bildmontage: Polizei Brandenburg/Polizeidirektion Ost

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Frauen ein Grundstück und verschafften sich Zutritt zu einem Wohnhaus. Dort erbeuteten sie Bargeld sowie eine Kreditkarte.

Doch ganz unbeobachtet blieben sie nicht: Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Als zusätzlich ein akustischer Alarm ausgelöst wurde, ergriffen die beiden die Flucht.

Zeugen zufolge stiegen die Frauen wenig später in einen weißen Kastenwagen. Offenbar wartete dort ein Mann auf sie, der sie vom Tatort wegfuhr.

Trotz der vorhandenen Videoaufnahmen konnten die Täterinnen bislang nicht identifiziert werden. Deshalb wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit: Wer kennt die abgebildeten Frauen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?