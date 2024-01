20-Jähriger rastet in Silvesternacht völlig aus, weil Polizistin Mädchen anfährt: Durchsuchung!

Berlin - Hunderte Einsatzkräfte durchsuchten am gestrigen Freitag die Wohnung eines mutmaßlichen Silvester-Randalierers (20) in Berlin und fanden Beweismittel, auch womöglich hinsichtlich anderer Straftaten.

Die Polizei durchsuchte am gestrigen Freitag eine Wohnung in Berlin. (Symbolbild) © Citynewstv/dpa

Polizei sowie Staatsanwaltschaft Berlin teilten am Samstag gemeinsam mit, dass in Mariendorf und der Aufenthaltsanschrift des polizeibekannten Beschuldigten in Buckow nach Tatkleidung, Handys und weiteren Beweismitteln gesucht wurde.

Der 20-Jährige soll in der Neujahrsnacht gegen 0.15 Uhr eine Polizeibeamtin massiv körperlich angegriffen haben.

Den Ermittlern zufolge war die Beamtin mit Sonder- und Wegerechten auf der Straße Alt-Buckow gezwungen, eine Gefahrenbremsung einzuleiten, da eine 15-Jährige auf Höhe der Dorfkirche plötzlich auf die Straße gelaufen war. Dennoch wurde das Mädchen vom Polizeiauto erfasst.

Daraufhin soll der Beschuldigte die Fahrertür aufgerissen haben und auf die Einstiegshilfe des Einsatzwagens getreten sein, sich mit der linken Hand am Lenkrad festgehalten und mit seiner rechten Faust wiederholt heftig auf den Kopf der noch angeschnallten Polizistin eingeschlagen haben.

Der Beschuldigte soll erst als die Polizistin von anderen Einsatzkräften aus dem Auto herausgezogen werden konnte und Reizgas versprüht wurde, aufgehört haben, auf die Frau einzuschlagen.