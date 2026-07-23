20 Tonnen zu viel! Holztransporter sprengt Polizeiwaage auf der A9
Von Lena Luisa Jaumann
Berg - Ein stark überladener Holztransporter hat auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof) die Kapazität einer Polizeiwaage gesprengt.
Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof mitteilte, brachten Zugmaschine und Anhänger zusammen knapp 60 Tonnen auf die Waage - zulässig gewesen wären 40 Tonnen.
Um das Gesamtgewicht zu ermitteln, mussten beide Fahrzeuge einzeln gewogen werden.
Am Steuer des Lasters saß am Mittwoch der 51 Jahre alte Chef der Transportfirma aus Ostsachsen. Die Polizei vermutet, dass er sich mit der Überladung eine zusätzliche Fahrt sparen wollte.
Gegen den Mann wurden zwei Verfahren eingeleitet: als Fahrer wegen der Verkehrsverstöße und als Unternehmer zur Einziehung des unrechtmäßigen Gewinns.
Seine Fahrt durfte der 51-Jährige erst fortsetzen, nachdem rund die Hälfte der geladenen Baumstämme auf einem nahegelegenen Firmengelände abgelegt worden war. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa