20 Tonnen zu viel! Holztransporter sprengt Polizeiwaage auf der A9

Berg - Ein stark überladener Holztransporter hat auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof) die Kapazität einer Polizeiwaage gesprengt.

Die Polizei kontrollierte den Lkw auf der A9 bei Berg. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof mitteilte, brachten Zugmaschine und Anhänger zusammen knapp 60 Tonnen auf die Waage - zulässig gewesen wären 40 Tonnen.

Um das Gesamtgewicht zu ermitteln, mussten beide Fahrzeuge einzeln gewogen werden.

Am Steuer des Lasters saß am Mittwoch der 51 Jahre alte Chef der Transportfirma aus Ostsachsen. Die Polizei vermutet, dass er sich mit der Überladung eine zusätzliche Fahrt sparen wollte.

Gegen den Mann wurden zwei Verfahren eingeleitet: als Fahrer wegen der Verkehrsverstöße und als Unternehmer zur Einziehung des unrechtmäßigen Gewinns.