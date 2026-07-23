20 Tonnen zu viel! Holztransporter sprengt Polizeiwaage auf der A9

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A9 bei Hof: Ein Holztransporter bringt 60 statt erlaubter 40 Tonnen auf die Waage und sprengt deren Kapazität. Der Firmenchef saß selbst am Steuer.

Von Lena Luisa Jaumann

Berg - Ein stark überladener Holztransporter hat auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof) die Kapazität einer Polizeiwaage gesprengt.

Die Polizei kontrollierte den Lkw auf der A9 bei Berg. (Symbolbild)
Die Polizei kontrollierte den Lkw auf der A9 bei Berg. (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof mitteilte, brachten Zugmaschine und Anhänger zusammen knapp 60 Tonnen auf die Waage - zulässig gewesen wären 40 Tonnen.

Um das Gesamtgewicht zu ermitteln, mussten beide Fahrzeuge einzeln gewogen werden.

Am Steuer des Lasters saß am Mittwoch der 51 Jahre alte Chef der Transportfirma aus Ostsachsen. Die Polizei vermutet, dass er sich mit der Überladung eine zusätzliche Fahrt sparen wollte.

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Gegen den Mann wurden zwei Verfahren eingeleitet: als Fahrer wegen der Verkehrsverstöße und als Unternehmer zur Einziehung des unrechtmäßigen Gewinns.

Seine Fahrt durfte der 51-Jährige erst fortsetzen, nachdem rund die Hälfte der geladenen Baumstämme auf einem nahegelegenen Firmengelände abgelegt worden war. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

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