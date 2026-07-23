Polizei muss ihn fesseln: 43-Jähriger schießt am helllichten Tag mehrfach mit einer Waffe

Halle (Saale) - Am Mittwochabend sorgte ein 43-jähriger Deutscher für einen Polizeieinsatz in Halle (Saale).

Die Szenen spielten sich im Stadtteil Silberhöhe ab. © Imago / Steffen Schellhorn

Gegen 17.30 Uhr hat der Mann im Bereich des Anhalter Platzes im Stadtteil Silberhöhe mehrmals mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Danach verschwand er. Das hatten Zeugen berichtet.

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag erklärte, fanden die hinzugezogenen Beamten in dem Bereich Patronenhülsen.

Sie konnten den 43-Jährigen ausfindig machen und bekamen von der Staatsanwaltschaft Halle einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung in der Wernigeröder Straße in Halle (Saale).

Der Mann war auch zu Hause, widersetzte sich aber aktiv der Polizei. Deswegen mussten die Beamten ihn zu Boden bringen und ihn fesseln. Der 43-Jährige wurde später aus den Maßnahmen entlassen, allerdings wurde eine Gefährderansprache ausgesprochen.