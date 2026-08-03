S-Bahn kracht in Müllabfuhr-Lastwagen: Mehrere Verletzte

Flörsheim am Main - Ein folgenschwerer Zusammenstoß zwischen einer S-Bahn und einem Lastwagen der Müllabfuhr hat am Montagmorgen in Flörsheim ( Südhessen ) für einen Großeinsatz von Rettungskräften gesorgt. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Im südhessischen Flörsheim am Main kam es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall zwischen einem Lastwagen und einer S-Bahn. © 5VISION.NEWS

Einer Polizeimeldung zufolge ereignete sich der Unfall gegen 9.10 Uhr auf der Bahnstrecke von Frankfurt nach Wiesbaden im Bereich Flörsheim am Main.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei hatte der Lastwagen im Rahmen eines Wendemanövers den erforderlichen Sicherheitsabstand zur Bahnstrecke unterschritten. Dabei wurde das Fahrzeug der Stadtreinigung von der anfahrenden S-Bahn der Linie S1 erfasst.

Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt vier Menschen verletzt. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Der Fahrer des Müllfahrzeugs wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 112 Fahrgäste in der S-Bahn. Für ihre Evakuierung stellte die Deutsche Bahn einen weiteren Zug bereit, der die Reisenden von der Unfallstelle abtransportierte.