Mit Quad gegen Hauswand gekracht: Zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt
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Gera - Zwei junge Männer wurden am Mittwochabend bei einem Quadunfall in Gera lebensbedrohlich verletzt.
Die beiden 21-Jährigen waren gegen 20.50 Uhr im Bereich Talstraße/Enzianstraße unterwegs, als sich das Unglück ereignete.
Wie die Polizei berichtet, hatten die Männer aus bislang noch ungeklärten Gründen beim Linksabbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und waren gegen eine Hauswand gekracht.
Die beiden Schwerverletzten wurden in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch ein Gutachter vor Ort. Der Unglücksbereich war für rund drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
Titelfoto: nilket/123RF