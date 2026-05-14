Wütender Mann eskaliert: Polizei greift zu resoluter Maßnahme

Gotha - In Gotha ist am späten Mittwochabend ein 45-Jähriger durchgedreht. Die Polizei musste eingreifen.

Die Polizei nahm den 45-Jährigen in Gewahrsam. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Mann hatte zunächst in der Von-Hoff-Straße um sich geschlagen und gegen Gegenstände getreten. Als die Beamten in der Folge vor Ort eintrafen, konnte sich der Polizeibekannte wieder beruhigen.

Für sein Verhalten erhielt er Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Danach durfte er gehen – allerdings wurde der 45-Jährige rund 30 Minuten später wieder verhaltensauffällig.

Den Angaben nach hatte der Mann nur einige Hauseingänge weiter gegen eine Tür getreten und im dortigen Hausflur mehrere Gegenstände demoliert.