22 Menschen ohne Luft in Kühltransporter: Polizei nimmt Schleuser nahe Tschechien fest!

Am vergangenen Montag wurden auf der A17 bei Dresden nahe der tschechischen Grenze zwei Schleuser gestellt. Sie schmuggelten Syrer in einem Kühltransporter ein.

Von Dana-Jane Kruse

Breitenau (Bad Gottleuba-Berggießhübel) - Am vergangenen Montag konnten an einem Rastplatz an der A17 zwei polnische Schleuser gestellt werden, die 22 Menschen in einem Kühltransporter über die Grenze schmuggeln wollten. Die Syrer - darunter auch Kinder und Jugendliche - mussten ohne Luftzufuhr im Dunkeln ausharren.

Basierend auf den Erfahrungen der Polizei mit gerne genutzten Schleuser-Fahrzeugen entschlossen sich die Beamten zur Kontrolle des Kühlfahrzeuges - und sie lagen richtig mit ihrem Verdacht. (Symbolfoto) © Peter Gercke/dpa Gegen Mittag kontrollierte die Bundespolizei Berggießhübel am Rastplatz "Am Heidenholz" in der Nähe von Breitenau südlich von Dresden und nahe der tschechischen Grenze. Ein Kleintransporter für Lebensmittel war gerade von dort nach Deutschland eingereist. Der Fahrer (21) und dessen Beifahrer (24) waren mit polnischen Personaldokumenten unterwegs. Als die Beamten den 21-Jährigen aufforderten, die Hecktür der Ladefläche zu öffnen, erwartete sie jedoch eine Überraschung: Auf der Ladefläche befanden sich 22 Menschen, die alle erleichtert waren, entdeckt worden zu sein. Endlich bekamen sie wieder Luft. Laut Angaben der Polizei muss die letzte Luftzufuhr zur Ladefläche wohl bereits mehrere Stunden zurückgelegen haben. Genauere Angaben konnten zum derzeitigen Ermittlungsstand jedoch nicht gemacht werden. Polizeisprecher Steffen Ehrlich sprach von einer "sehr langen Distanz" ohne Pause. Polizeimeldungen Großes Chaos nach Laster-Crash: Vier Verletzte Kühltransporter für Lebensmittel sind gut isoliert. In den Innenraum gelangen weder Luft von außen noch Licht, um Lebensmittel während des Transports so lange wie möglich frisch zu halten. Die Kühlung war zwar abgeschaltet, dennoch drohte den Menschen auf der Ladefläche Unterkühlung und sogar Lebensgefahr durch die fehlende Luftzufuhr.

Aufnahme in Flüchtlingseinrichtungen erfolgt