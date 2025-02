24-Jähriger niedergeschossen: Wollte er beim Schützen einbrechen?

Bei einer Durchsuchung des Wohnwagens und der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte unter anderem auch 21 Schusswaffen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 24-Jährige war am Donnerstag mit schwersten Schusswunden per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Ermittlungen weisen darauf hin, dass der junge Mann in Ruppichteroth in den Wohnwagen des 74-Jährigen einbrechen wollte, wie die Polizei nun berichtete.

Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 74-jährigen Deutschen. Er war vom Tatort im Rhein-Sieg-Kreis geflüchtet, später aber gefasst worden.

Durch Videokameras soll der Tatverdächtige auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden, zum Stellplatz gefahren sein und dort auf den 24-Jährigen geschossen haben.

Laut Zeugen habe er noch auf den verletzt am Boden liegenden jungen Mann eingeschlagen. Jetzt sollte der 74-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei einer Durchsuchung des Wohnwagens und der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte 21 Schusswaffen, Munition, eine Armbrust und beschlagnahmten zudem mehrere Messer.