Schüsse gefallen! Zustand von verletztem Mann kritisch, Täter weiterhin flüchtig

Buxtehude - Heftige Szenen in Niedersachsen : Am Montagabend sind Schüsse in Buxtehude gefallen! Eine Person wurde verletzt. Am Dienstag wurde bekannt: Bei dem Opfer handelt es sich um einen 42-jährigen Hamburger .

Am Montagabend sind Schüsse in Buxtehude gefallen. Ein Mann wurde dabei verletzt. © JOTO

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Bahnhofstraße, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Vor Ort haben die Einsatzkräfte einen durch Schüsse verletzten Mann vorgefunden.

Fest steht, dass mehrere Schüsse abgegeben wurden. Wie viele genau, ist derzeit noch nicht bekannt, so der Sprecher weiter.

Zudem habe die Schussabgabe innerhalb eines Mehrparteienhauses stattgefunden. In diesem Gebäude wurde zudem noch in der Nacht eine weitere Wohnung des Hauses von der Polizei gestürmt. Diese war jedoch leer.