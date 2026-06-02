Schüsse gefallen! Zustand von verletztem Mann kritisch, Täter weiterhin flüchtig

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Am Montagabend sind Schüsse in Buxtehude gefallen. Ein 42-jähriger Hamburger wurde dabei verletzt. Sein Zustand ist weiter kritisch. Lebensgefahr besteht nicht.

Von Jana Steger

Buxtehude - Heftige Szenen in Niedersachsen: Am Montagabend sind Schüsse in Buxtehude gefallen! Eine Person wurde verletzt. Am Dienstag wurde bekannt: Bei dem Opfer handelt es sich um einen 42-jährigen Hamburger.

Am Montagabend sind Schüsse in Buxtehude gefallen. Ein Mann wurde dabei verletzt.
Am Montagabend sind Schüsse in Buxtehude gefallen. Ein Mann wurde dabei verletzt.  © JOTO

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Bahnhofstraße, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Vor Ort haben die Einsatzkräfte einen durch Schüsse verletzten Mann vorgefunden.

Fest steht, dass mehrere Schüsse abgegeben wurden. Wie viele genau, ist derzeit noch nicht bekannt, so der Sprecher weiter.

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Zudem habe die Schussabgabe innerhalb eines Mehrparteienhauses stattgefunden. In diesem Gebäude wurde zudem noch in der Nacht eine weitere Wohnung des Hauses von der Polizei gestürmt. Diese war jedoch leer.

Mitarbeiter der Notaufnahme sollen die Polizei angefordert haben, um den Betrieb zu sichern.
Mitarbeiter der Notaufnahme sollen die Polizei angefordert haben, um den Betrieb zu sichern.  © Lenthe-Medien

Schüsse in Buxtehude: Mordkomission ermittelt

Mittlerweile befindet sich der Verletzte in einem Hamburger Krankenhaus. Gegen 0 Uhr sicherten zahlreiche Polizisten das Asklepios Klinikum in Harburg. Dort sollen sich laut Reporter vor Ort etliche Angehörige des Opfers versammelt haben.

Am Dienstagmorgen bestätigte ein Polizeisprecher auf erneute Nachfrage, dass sich das Opfer zwar außer Lebensgefahr, aber weiterhin in einem kritischen Zustand befinde.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist ebenfalls noch unklar. Zeugen berichteten nach Angaben des Sprechers von mehreren Personen, die flüchteten. Der oder die Täter sind auch am Dienstag weiterhin flüchtig. Eine Mordkomission in Stade wurde eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung am 1. Juni um 21.49 Uhr, aktualisiert am 2. Juni um 12.03 Uhr.

Titelfoto: JOTO

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