Schüsse gefallen! Zustand von verletztem Mann kritisch, Täter weiterhin flüchtig
Buxtehude - Heftige Szenen in Niedersachsen: Am Montagabend sind Schüsse in Buxtehude gefallen! Eine Person wurde verletzt. Am Dienstag wurde bekannt: Bei dem Opfer handelt es sich um einen 42-jährigen Hamburger.
Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Bahnhofstraße, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.
Vor Ort haben die Einsatzkräfte einen durch Schüsse verletzten Mann vorgefunden.
Fest steht, dass mehrere Schüsse abgegeben wurden. Wie viele genau, ist derzeit noch nicht bekannt, so der Sprecher weiter.
Zudem habe die Schussabgabe innerhalb eines Mehrparteienhauses stattgefunden. In diesem Gebäude wurde zudem noch in der Nacht eine weitere Wohnung des Hauses von der Polizei gestürmt. Diese war jedoch leer.
Schüsse in Buxtehude: Mordkomission ermittelt
Mittlerweile befindet sich der Verletzte in einem Hamburger Krankenhaus. Gegen 0 Uhr sicherten zahlreiche Polizisten das Asklepios Klinikum in Harburg. Dort sollen sich laut Reporter vor Ort etliche Angehörige des Opfers versammelt haben.
Am Dienstagmorgen bestätigte ein Polizeisprecher auf erneute Nachfrage, dass sich das Opfer zwar außer Lebensgefahr, aber weiterhin in einem kritischen Zustand befinde.
Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist ebenfalls noch unklar. Zeugen berichteten nach Angaben des Sprechers von mehreren Personen, die flüchteten. Der oder die Täter sind auch am Dienstag weiterhin flüchtig. Eine Mordkomission in Stade wurde eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung am 1. Juni um 21.49 Uhr, aktualisiert am 2. Juni um 12.03 Uhr.
Titelfoto: JOTO