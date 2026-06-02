Mit Messer bewaffnet: 15-Jähriger will Supermarkt ausrauben

Arnstorf - Nach einem mutmaßlichen Raub in einem Supermarkt in Arnstorf hat die Polizei einen 15-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Die Polizei ermittelt in Niederbayern gegen einen Jugendlichen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Jugendliche am vergangenen Freitag versucht haben, Lebensmittel aus dem Markt zu stehlen.

Als ihn eine 39-jährige Mitarbeiterin darauf ansprach, habe er die Flucht ergreifen wollen, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Dienstag mit. Die Angestellte stellte sich ihm daraufhin in den Weg.

Danach soll er sie verbal und mit einem Messer bedroht haben. Nach Angaben der Ermittler kam es dabei auch zu einer Stichbewegung in Richtung der Mitarbeiterin. Verletzt wurde niemand.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Im Rahmen der Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, nahmen die Einsatzkräfte den Jugendlichen fest.