Mit Messer bewaffnet: 15-Jähriger will Supermarkt ausrauben

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Nach einem Raub in einem Supermarkt im niederbayerischen Arnstorf ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 15-Jährigen.

Von Roland Beck

Arnstorf - Nach einem mutmaßlichen Raub in einem Supermarkt in Arnstorf hat die Polizei einen 15-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Die Polizei ermittelt in Niederbayern gegen einen Jugendlichen. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt in Niederbayern gegen einen Jugendlichen. (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Jugendliche am vergangenen Freitag versucht haben, Lebensmittel aus dem Markt zu stehlen. 

Als ihn eine 39-jährige Mitarbeiterin darauf ansprach, habe er die Flucht ergreifen wollen, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Dienstag mit. Die Angestellte stellte sich ihm daraufhin in den Weg.

Danach soll er sie verbal und mit einem Messer bedroht haben. Nach Angaben der Ermittler kam es dabei auch zu einer Stichbewegung in Richtung der Mitarbeiterin. Verletzt wurde niemand.

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Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Im Rahmen der Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, nahmen die Einsatzkräfte den Jugendlichen fest.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war auch das Fahrrad zuvor gestohlen worden. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts sowie eines Raubdelikts.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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