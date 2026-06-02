Frau flippt bei Fahrscheinkontrolle aus und attackiert Zugbegleiterin

Rohrbach/Ingolstadt - Eine Frau ist bei der Fahrscheinkontrolle in einem Regionalexpress ausgerastet und hat eine Zugbegleiterin attackiert.

Ermittlungen zufolge ist die Angreiferin aus dem Zug der Polizei schon wegen Diebstahls bekannt. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei mitteilte, passierte der Vorfall am Montag im RE 4014 von München nach Ingolstadt.

Kurz vor Rohrbach machte ein Mitreisender (29) die Zugbegleiterin (32) auf eine Frau aufmerksam, die laut schreiend durch das Abteil lief. Als die Frau nach ihrem Fahrschein gefragt wurde, eskalierte die Situation: Die 38-jährige Rumänin schlug der Zugbegleiterin mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf und schubste sie weg.

Der 29-Jährige kam der Bahnmitarbeiterin zu Hilfe und verhinderte weitere Übergriffe durch die Reisende.

Als der Zug daraufhin am Bahnhof Rohrbach hielt, wartete die Bundespolizei auf die Frau. Ein Atemalkoholtest bei der 38-Jährigen verlief negativ. Die Frau sei aber bereits polizeibekannt wegen Diebstahls, teilten die Beamten mit. Jetzt wird gegen sie wegen Körperverletzung ermittelt.