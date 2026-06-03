25-Jähriger nach Razzia in NRW wegen Terrorverdacht im Gewahrsam

Remscheid - Nach der Razzia wegen Terrorverdachts in Remscheid und Solingen am Dienstag ist der Verdächtige in einem 14-tägigen Gewahrsam.

Der 25-Jährige befindet sich in einem 14-tägigen Polizeigewahrsam. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Das Amtsgericht in Solingen habe dieser Maßnahme zugestimmt, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Mittwoch.

Die Verdachtslage reiche derzeit für einen Haftbefehl und Untersuchungshaft nicht aus. Der 25-jährige Syrer habe sich in seiner Vernehmung widersprüchlich geäußert. Er sei bislang nicht vorbestraft.

Die Ermittler gehen einem Terrorverdacht im Frühstadium nach. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der Mann versucht hat, Kontakt zur Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) aufzunehmen.

Der Tatvorwurf lautet "Verdacht der Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer terroristischen Straftat".