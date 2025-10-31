25-Jähriger nach Streit lebensbedrohlich verletzt

Wolfsburg - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Wolfsburg ( Niedersachsen ) ist ein 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Vorfall kam. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Nach bisherigen Ermittlungen war es in der Nacht zum Freitag zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Gruppen gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Die Auseinandersetzung eskalierte, dabei erlitt der 25-Jährige lebensgefährliche Verletzungen.

Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.