Leiche in Berliner Wohnung gefunden: Polizei nimmt eine Person fest

Berlin - In einer Wohnung im Berliner Stadtteil Mahlsdorf ist in der Nacht zu Samstag eine Person tot aufgefunden worden.

Die Mordkommission der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizei wurde gegen 1.20 Uhr zum Hultschiner Damm alarmiert, nachdem eine leblose Person entdeckt worden war. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen.

Wie die Berliner Polizei auf X mitteilte, nahmen Einsatzkräfte noch in der Nacht eine Person vor der Wohnung auf der Straße fest.

In welchem Verhältnis die festgenommene Person zu dem Todesfall steht, ist bislang unklar.