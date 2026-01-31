Leiche in Berliner Wohnung gefunden: Polizei nimmt eine Person fest
Berlin - In einer Wohnung im Berliner Stadtteil Mahlsdorf ist in der Nacht zu Samstag eine Person tot aufgefunden worden.
Die Polizei wurde gegen 1.20 Uhr zum Hultschiner Damm alarmiert, nachdem eine leblose Person entdeckt worden war. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen.
Wie die Berliner Polizei auf X mitteilte, nahmen Einsatzkräfte noch in der Nacht eine Person vor der Wohnung auf der Straße fest.
In welchem Verhältnis die festgenommene Person zu dem Todesfall steht, ist bislang unklar.
Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Angaben zu Identität, Todesursache oder möglichen Hintergründen machte die Polizei zunächst nicht.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa