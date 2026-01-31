Bei Rot gefahren? Radfahrer in Suhl schwer verletzt

Suhl - Am Freitag ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Würzburger Straße in Suhl ein schwerer Verkehrsunfall .

An der Würzburger Straße in Suhl kam es beim Abbiegen eines Transporters zu einer Kollision mit einem Radfahrer, der dabei schwer am Kopf verletzt wurde. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Ein 54-jähriger Mann befuhr mit seinem Transporter die Würzburger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Jet-Tankstelle bog er nach links ab und kollidierte dabei mit einem Fahrradfahrer.

Der 38-jährige Radfahrer aus Suhl stürzte laut Polizei infolge des Zusammenstoßes und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann ohne eingeschaltete Beleuchtung auf dem Radweg unterwegs und überquerte die Kreuzung vermutlich bei Rot.