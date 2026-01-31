Schüsse auf Bäckerei: Spielt Bandenkonflikt eine Rolle?

Göppingen - Nach Schüssen auf eine Bäckerei in der Göppinger Innenstadt schließen die Ermittler auch eine Verbindung zur lange anhaltenden und blutigen Fehde von zwei Gruppen rund um Stuttgart nicht aus.

Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © 123RF/fermate

"Die Strafverfolgungsbehörden prüfen auch einen Zusammenhang zur Gewaltserie rivalisierender Banden im Großraum Stuttgart", teilte die Ulmer Staatsanwaltschaft mit.

Es hänge aber von den weiteren Ermittlungen ab, ob es tatsächlich eine solche Verbindung gebe.

Nach dem Vorfall in der Bäckerei Mitte des Monats sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Ein 24-jähriger Italiener war zuletzt im Raum Stuttgart von Spezialkräften aufgegriffen worden.

Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Sein 33-jähriger Landsmann war bereits kurz nach der Tat festgenommen worden. Die beiden sollen Schüsse auf die Bäckerei abgegeben haben.

Bei der anschließenden Fahndung und einem Fluchtversuch kam es zu einem Unfall, bei dem der 24-Jährige zunächst entkommen konnte.​