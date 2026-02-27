25-Jähriger schlägt Mann brutal zusammen, dann spuckt er nach Polizisten

Düsseldorf - Nach einem brutalen Angriff auf einen 46 Jahre alten Altstadtbesucher muss sich ein junger Mann (25) am Freitag vor einem Haftrichter verantworten.

Die Polizei konnte den Angreifer erst mit starker Hilfe zur Ruhe bekommen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Laut Polizei werde ihm vorgeworfen, sein Opfer am Donnerstagabend auf der Flinger Straße nach einem Gespräch auf einer Parkbank unverhofft angegriffen zu haben.

Innerhalb kürzester Zeit prügelte er auf sein Gegenüber ein und trat diesem mehrfach gegen den Kopf. Erst durch Zeugen zur Hilfe eilende Rettungskräfte konnten die Auseinandersetzung kurz darauf stoppen.

Statt Ruhe zu geben, griff der Mann anschließend zwei Polizisten an, trat und spuckte mehrfach nach ihnen. Nur durch den Einsatz von enormer Kraft konnte er schließlich unter Kontrolle gebracht werden.