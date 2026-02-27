Verkehrskontrolle eskaliert: Polizei schießt auf Auto
Steinau an der Straße - Ein Auto fuhr direkt auf einen Polizisten zu, dann wurde geschossen! Nach dem dramatischen Vorfall am späten Donnerstagabend im südosthessischen Steinau an der Straße starteten die Ordnungshüter eine großangelegte Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war.
Es begann mit einer routinemäßigen Verkehrskontrolle gegen 23.30 Uhr in der Ringstraße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Hanau am Freitag gemeinsam mitteilten.
Nachdem eine Streifenwagen-Besatzung einen Wagen kontrolliert hatte, "fiel den Beamten ein anderes Auto auf, das mit auffälliger Fahrweise unterwegs war", wie ein Sprecher erklärte.
Die Polizisten signalisierten dem Fahrer oder der Fahrerin des zweiten Wagens, dass das Auto zu stoppen sei. Doch es erfolgte nicht die geforderte Reaktion.
"Vielmehr sei der Wagen auf einen der Beamten zugefahren. Daraufhin erfolgte der Gebrauch der Dienstwaffe in Richtung des Fahrzeugs", hieß es weiter.
Fahndung mit Hubschrauber nach Auto bei Steinau an der Straße
Das Auto stoppte trotzdem nicht und fuhr davon. Sofort wurde von den Polizisten eine Fahndung nach dem Wagen eingeleitet. Hierzu stieg auch ein Hubschrauber auf. Zeitgleich sicherte die Kriminalpolizei in der Ringstraße Spuren.
Bei einem Feld nahe Steinau entdeckten die Beamten in der Folge ein verlassenes und abgeschlossenes Auto. Es ist allerdings noch unklar, ob es sich dabei um den Fluchtwagen handelt. Das Auto wurde beschlagnahmt.
Im Zusammenhang mit dem Wagen bei dem Feld stieß die Polizei noch in der Nacht zu Freitag auf einen jungen Mann in Steinau an der Straße, "der mit diesem Fahrzeug offenbar in Verbindung steht".
Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. "Über Verletzte liegen der Polizei nach aktuellem Stand keine Hinweise vor", ergänzte der Sprecher. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06181100120 bei den Beamten melden.
Titelfoto: Bernd Thissen/dpa