Verkehrskontrolle eskaliert: Polizei schießt auf Auto

Steinau an der Straße - Ein Auto fuhr direkt auf einen Polizisten zu, dann wurde geschossen! Nach dem dramatischen Vorfall am späten Donnerstagabend im südosthessischen Steinau an der Straße starteten die Ordnungshüter eine großangelegte Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war.

Eine Verkehrskontrolle am späten Donnerstagabend in Steinau an der Straße lief völlig aus dem Ruder: Die Polizei schoss auf ein Auto! (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Es begann mit einer routinemäßigen Verkehrskontrolle gegen 23.30 Uhr in der Ringstraße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Hanau am Freitag gemeinsam mitteilten.

Nachdem eine Streifenwagen-Besatzung einen Wagen kontrolliert hatte, "fiel den Beamten ein anderes Auto auf, das mit auffälliger Fahrweise unterwegs war", wie ein Sprecher erklärte.

Die Polizisten signalisierten dem Fahrer oder der Fahrerin des zweiten Wagens, dass das Auto zu stoppen sei. Doch es erfolgte nicht die geforderte Reaktion.

"Vielmehr sei der Wagen auf einen der Beamten zugefahren. Daraufhin erfolgte der Gebrauch der Dienstwaffe in Richtung des Fahrzeugs", hieß es weiter.