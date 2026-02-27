Aufregung am Dresdner Hauptbahnhof: Messermann fällt 15-Zentimeter-Klinge aus der Hand

Dresden - Schreckmoment in der Dresdner Innenstadt! Mitarbeiter der DB -Sicherheit haben beobachtet, wie ein 28-jähriger Mann in der Kuppelhalle des Hauptbahnhofs mit einem 15,5 Zentimeter langen Messer herumlief. Nachdem er von der Polizei gestellt wurde, verblüffte seine Ausrede.

Laut einer Mitteilung der Bundespolizei soll er die 15,5 Zentimeter lange Klinge in der Nacht zum heutigen Freitag lediglich zum "Brotschmieren" dabei gehabt haben. Zuvor wurden die Beamten alarmiert, weil das Sicherheitsdienstpersonal der Deutschen Bahn gesehen hatte, wie dem Mann das Küchenmesser mitten in der Kuppelhalle zu Boden fiel und er es hektisch wieder einsteckte.

Der Mann wurde nach der Kontrolle wieder gehen gelassen, das Messer hingegen wurde von den Beamten konfisziert.

Daneben kontrollierten die Ordnungshüter am Donnerstag rund um den Verkehrsknotenpunkt ebenfalls einen 36-Jährigen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft. Da er keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, wurde er mit auf die Dienststelle der Polizei genommen, wo bei einer weiteren Personenkontrolle ein illegales, griffbereites Einhandmesser gefunden wurde. Auch diese Klinge wurde von der Polizei sichergestellt.

Gegen den 36-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit, da das Mitführen eines solchen Messers gegen das Waffengesetz verstößt.