Unbekannter stellt mehrmals kleinem Jungen nach: Kripo sucht Zeugen

Rattelsdorf - Die Kriminalpolizei in Bamberg sucht nach Zeugen, nachdem ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann ein Kind auf verdächtige Art angesprochen haben soll.

Die Beamten konnte den Verdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht finden. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der erste Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr. Ein sieben Jahre alter Junge war von der Grundschule Rattelsdorf aus nach Hause unterwegs.

Auf seinem Nachhauseweg passierte der Junge den von der Polizei gesuchten Mann.

"Nachdem das Kind an ihm vorbeigelaufen war, stieg der Unbekannte vom Fahrrad ab und folgte dem Jungen wortlos über eine Strecke von etwa 50 Metern", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag mit.

"Am Donnerstagnachmittag, ebenfalls gegen 15.30 Uhr, kam es an derselben Örtlichkeit zu einem ähnlichen Vorfall. Der Mann hielt sich erneut mit seinem Fahrrad dort auf."

Wieder soll der Unbekannte dem Jungen nachgelaufen sein – doch dieses Mal habe er ihn am Arm festgehalten. Das Kind habe daraufhin angefangen zu schreien. Der Mann ließ von ihm ab.