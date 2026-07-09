25-Jähriger tot aufgefunden: Ist es der vermisste Student?

Freiburg - Am Mittwoch wurde in Freiburg eine Leiche gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen vermissten 25-jährigen Studenten handelt.

Die Leiche eines jungen Mannes wurde am Ufer der Dreisam entdeckt. (Symbolbild) © David Interlied/dpa

Nach dem Fund des Fahrrads des vermissten 25-Jährigen wurde die Suche auch mit einem Hubschrauber intensiviert, teilt die Polizei mit.

Nach einem Zeugenhinweis fanden die Beamten mit einem Hubschrauber eine Leiche im Bereich March-Neuershausen nahe dem Flusslauf.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den seit Samstag, 27. Juni abgängigen Studenten handelt. Seine Eltern hatten ihn vermisst gemeldet, nachdem sie knapp eine Woche keinen Kontakt mehr zu ihm aufnehmen konnten.