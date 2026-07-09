Umstände unklar: Hund beißt vierjähriges Kind tot

Osternienburger Land/OT Drosa - Ein vierjähriges Kind ist in der Gemeinde Osternienburger Land in Sachsen-Anhalt mehrmals von einem Hund gebissen worden und gestorben.

Bei dem Hund soll es sich unbestätigten Informationen zufolge um einen Pitbull handeln. (Symbolbild) © 123rf/chaivit

Der Notarzt habe vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen können, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag in der Ortschaft Drosa.

Notfallseelsorger kümmerten sich laut Polizei um die Mutter des Kindes. Beamte der Polizei seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden.

Laut Informationen der "BILD" soll es sich bei dem Hund um einen Pitbull-Rüden handeln. Halterin soll demnach die Mutter des Kindes sein.

Eine Sprecherin der Polizei wollte diese Angaben auf TAG24-Anfrage nicht bestätigen. Die Ermittlungen laufen.

Der Hund wurde unbestätigten Informationen zufolge beschlagnahmt. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.