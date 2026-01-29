25 Stunden am Steuer: Polizei stoppt völlig übermüdete Lkw-Fahrer auf A81

Tauberbischofsheim - Eine gefährliche Fahrt über die Alpen endete am Mittwochnachmittag für zwei Lkw-Fahrer auf der A81 bei Tauberbischofsheim.

Die Polizei führte eine Routinekontrolle auf der A81 durch. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Die Bundespolizei stoppte den Kühlsattelzug gegen 14 Uhr für eine Kontrolle. Dabei wurde offengelegt, dass die beiden Männer bereits am Vortag in Italien gestartet und seitdem insgesamt 25 Stunden ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen unterwegs waren.

Zwar wechselten sich die Fahrer am Steuer ab, vernachlässigten dabei jedoch die notwendigen Regenerationsphasen, was die Verkehrssicherheit gefährdete.

Laut Polizeiangaben hatten die Männer zudem versucht, das digitale Kontrollgerät des Lasters zu überlisten, indem sie die letzten Stunden vor der Polizeikontrolle ohne ihre persönlichen Fahrerkarten fuhren.

Sie mussten eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterlegen. Außerdem verordnete die Polizei eine strikte Zwangspause von mindestens neun Stunden, um die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen.