Er lag bewusstlos auf der Straße: 16-Jähriger stirbt an Opiaten - zwei Personen festgenommen

Würzburg - Nach der Einnahme verschreibungspflichtiger Opiate ist ein 16-Jähriger am Mittwoch in Würzburg gestorben. Nun ermittelt die Polizei , welche Rolle zwei Bekannte dabei gespielt haben könnten.

In der Dubliner Straße, die in einer beschaulichen Wohngegend im Würzburger Stadtteil Heuchelhof liegt, wurde der bewusstlose Jugendliche aufgefunden. © NEWS5/Pascal Höfig

Er lag am Samstagmorgen bewusstlos in der Dubliner Straße und starb vier Tage später im Krankenhaus, teilte die Polizei Unterfranken mit.

Die genauen Todesumstände sind noch unklar. Aber die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Jugendliche zusammen mit einem 17-Jährigen und einem 22-Jährigen am Vorabend Opiate konsumiert hatte.

Nachdem der 16-Jährige am nächsten Morgen nicht mehr ansprechbar war, sollen die anderen beiden ihn vor das Haus gebracht und dort den Notruf verständigt haben, vermutet die Polizei.

Die beiden jungen Männer wurden wegen des Tatverdachts der leichtfertigen Verursachung des Todes festgenommen und sind in Untersuchungshaft.