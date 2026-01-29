Feuerwehr-Lastwagen überschlägt sich: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Kandel - Am Donnerstagvormittag ist im rheinland-pfälzischen Kandel (Landkreis Germersheim) ein Feuerwehrlastwagen schwer verunfallt. Es entstand ein riesiger Sachschaden.

Der Feuerwehrwagen landete abseits der Landstraße im Grünstreifen. © Polizeidirektion Landau

Wie die Polizei berichtet, war der am Steuer sitzende Feuerwehrmann gegen 10.45 Uhr auf der Landstraße von Kandel in Richtung Rheinzabern unterwegs.

Während der sogenannten Bewegungsfahrt (Fahrt mit einem Einsatzfahrzeug zu Übungs-, Ausbildungs- oder organisatorischen Zwecken ohne Einsatz) kam das Fahrzeug plötzlich von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Durch den Unfall entstand ein immenser Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro.

Der Fahrer konnte das Feuerwehrauto selbstständig verlassen und wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Einsatzkräfte sowie die Straßenmeisterei Kandel übernahmen anschließend die Sicherung der Unfallstelle und die Bergung des verunglückten Lastwagens.