Polizei zieht Sattelschlepper aus dem Verkehr: Der Grund macht fassungslos

Lüdenscheid - Die Polizei hat am Römerweg in Lüdenscheid (Märkischer Kreis, NRW ) einen Lkw samt Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Der unglaubliche Grund: Das Gespann war in der Mitte durchgebrochen.

Der Sattelschlepper aus dem Kosovo hat schon einmal bessere Zeiten gesehen. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Von dem Vorfall, der sich schon in der vergangenen Woche ereignet haben soll, berichtet die Polizei am Donnerstag.

Demnach habe ein technischer Gutachter insgesamt 60 Mängel an dem Sattelschlepper aus dem Kosovo festgestellt.

"Der Hauptrahmen des Zugfahrzeuges war durchgebrochen und laienhaft zusammengeschweißt worden, mehrere Querträger waren durchgerostet, die Feststellbremse defekt, die Beleuchtung größtenteils ohne Funktion und der Motor verlor so viel Öl, dass unter dem Fahrzeug Öltropfen auf der Fahrbahn zu sehen waren", heißt es dazu in dem Bericht der Ordnungshüter.

Darüber hinaus konnten auf zwei der vier Bremsen keine Bremsbeläge mehr festgestellt werden - das Gespann hätte somit zur tödlichen Gefahr werden können.