250 Kilometer über die A4! Mercedes-Fahrer liefert sich irre Verfolgungsjagd durch zwei Bundesländer

Erfurt - Vom Boden und aus der Luft: Eine spektakuläre Verfolgungsjagd durch zwei Bundesländer hat sich der Fahrer (47) eines Mercedes-Benz auf der A4 geliefert. 15 Streifenwagen und zwei Hubschrauber konnten den 47-Jährigen zunächst nicht stoppen. Rund 250 Kilometer später ging dem Flüchtigen jedoch der Sprit aus, was das Ende einer filmreifen Irrfahrt markierte.

Nahe Jena war für den 47-jährigen Flüchtigen die Flucht zu Ende. © Johannes Krey - JKFTV.de

Am heutigen Freitagmittag wollten die Beamten eine schwarze Limousine in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) aus dem Verkehr ziehen und einer Kontrolle unterziehen.

Die mit zwei Personen besetzte S-Klasse entzog sich allerdings dieser Aufforderung - und flüchtete stattdessen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Frankfurt am Main, gab die Landespolizeidirektion Thüringen in einer Mitteilung bekannt.

"Unverzüglich wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen neben Einsatzkräften der Thüringer Polizei auch zwei Polizeihubschrauber sowie Unterstützungskräfte der hessischen Polizei beteiligt waren."

Mit einem Großaufgebot der alarmierten Einsatzkräfte im Nacken setzte der 47-Jährige seine Fahrt fort, kollidierte während der Verfolgungsjagd mehrfach mit Einsatzfahrzeugen der Polizei. Doch auch das hielt ihn nicht davon ab, selbst weiterzurasen.

"Im Verlauf nutzten die Flüchtigen in Hessen eine Betriebsabfahrt, um die Fahrtrichtung zu wechseln und setzten anschließend ihre Flucht auf der Autobahn in Richtung Dresden fort", erklärten die Beamten weiter.