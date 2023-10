26-Jährige wird von Mann sexuell bedrängt - der Tatverdächtige ist kein Unbekannter

Freiburg - Im südbadischen Freiburg im Breisgau ist es zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau gekommen. Ein Tatverdächtiger befindet sich in U-Haft.

Der mutmaßliche Täter konnte sich zunächst unerkannt vom Tatort entfernen. Die Kriminalpolizei Freiburg kam ihm aufgrund intensiver Ermittlungen bereits am Folgetag auf die Schliche. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 61-jährigen Deutschen.

Dort verging sich der Mann an seinem Opfer. Der Frau gelang es, in einem Moment der Unaufmerksamkeit des Mannes die Flucht zu ergreifen und Passanten um Hilfe zu rufen.

Am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr wurde eine 26-jährige Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs. Laut Polizeiangaben ereignete sich die Tat im Bereich der Breisacher Straße in Freiburg.

Wie sich herausstellte, befand sich der dringend Tatverdächtige aufgrund eines Urteils des Landgerichts Stuttgart aus dem Jahr 1997 wegen begangener Sexualdelikte bereits in Strafhaft und seit 2009 ununterbrochen in der Sicherungsverwahrung in der Justizvollzugsanstalt Freiburg.