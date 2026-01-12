26-Jähriger am Hauptbahnhof mit Messer bedroht

Weimar - Ein 26-Jähriger wurde am Sonntagabend am Weimarer Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht.

Die Polizei nahm eine Anzeige gegen den Unbekannten auf. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der junge Mann war aus einem Linienbus ausgestiegen, als er von einem Unbekannten angerempelt wurde, teilte die Polizei mit. Anschließend ging der Mann weiter auf den 26-Jährigen zu.

Da sich der junge Mann von den Unbekannten bedrängt fühlte, schubste er den Unbekannten zurück. Dieser zückte daraufhin ein Messer, hielt es vor seinen Körper und bedrohte den 26-Jährigen.