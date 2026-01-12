26-Jähriger am Hauptbahnhof mit Messer bedroht
Weimar - Ein 26-Jähriger wurde am Sonntagabend am Weimarer Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht.
Der junge Mann war aus einem Linienbus ausgestiegen, als er von einem Unbekannten angerempelt wurde, teilte die Polizei mit. Anschließend ging der Mann weiter auf den 26-Jährigen zu.
Da sich der junge Mann von den Unbekannten bedrängt fühlte, schubste er den Unbekannten zurück. Dieser zückte daraufhin ein Messer, hielt es vor seinen Körper und bedrohte den 26-Jährigen.
Kurz darauf wandte sich der Unbekannte von dem Mann ab und lief in den Bahnhof. Der Bedrohte informierte im Anschluss die Polizei, welche eine Anzeige wegen Bedrohung aufnahm.
