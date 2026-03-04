Drama in Neukölln: Vierjähriger stürzt aus dem dritten Stock

In Berlin fällt erneut ein Kind aus dem Fenster und wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von Andreas Heimann

Die Feuerwehr war am Mittwoch mit 15 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild)
Die Feuerwehr war am Mittwoch mit 15 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa

Ein vierjähriger Junge aus Neukölln ist aus dem dritten Obergeschoss gestürzt. Das verletzte Kind kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie die Berliner Polizei auf dpa-Anfrage mitteilte.

Zur Schwere der Verletzungen lagen keine Informationen vor.

Details zum Hergang des Vorfalls in der Jupiterstraße in Neukölln konnte die Polizei noch nicht nennen. Der Junge war am frühen Nachmittag 15.15 Uhr in die Tiefe gefallen. Die Berliner Feuerwehr wurde alarmiert und war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

Erst am Montag hatte es einen ähnlichen Fall in Berlin-Marzahn gegeben. Dabei war ein vierjähriges Kind gestorben.

Bei dem tragischen Vorfall in Marzahn war ein ebenfalls vierjähriger Junge aus einem Fenster im 15. Stock eines Hochhauses gestürzt. Rettungskräfte versuchten, das Kind wiederzubeleben, und brachten es in ein Krankenhaus. Dort erlag der Junge seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

