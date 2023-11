270 Kräfte im Einsatz: Großrazzia in Leipzig! Polizei nimmt gesuchte Frau fest

Leipzig - Bei einer groß angelegten Kontrolle des Zolls in Leipzig haben Einsatzkräfte am Freitagabend eine gesuchte Frau festgenommen. Darüber hinaus wurden mehrere Verstöße festgestellt. Insgesamt 270 Kräfte waren im Einsatz.

Polizei und Zoll durchsuchten am Freitag mehrere Geschäfte im Leipziger Zentrum sowie im Osten der Messestadt. © Silvio Bürger

Der Zoll hatte am Freitag überall in Deutschland Prüfungen wegen Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Clankriminalität durchgeführt.

Wie das Hauptzollamt in Dresden am Samstag mitteilte, ging es dabei nicht nur darum, Verstöße festzustellen. Die Behörden erhofften sich zudem, delikts- und behördenübergreifend Erkenntnisse über Clanaktivitäten und andere illegale Strukturen zu gewinnen.

In Sachsen konzentrierten sich die Maßnahmen auf das Stadtgebiet in Leipzig. Insgesamt elf Objekte sowohl im Zentrum, vor allem aber entlang der Eisenbahnstraße im Leipziger Osten wurden kontrolliert, wie Heike Wilsdorf, Pressesprecherin des Hauptzollamtes, gegenüber TAG24 erklärte. Im Fokus standen Bars, Shishabars und diverse Geschäfte.

"Die Prüfungen erfolgten verdachtsunabhängig. Also es war in diesem Fall nicht so, dass wir gezielte Durchsuchungsbefehle der Staatsanwaltschaft hatten", so Wilsdorf.