29-Jähriger knallt mit Mercedes auf Vordermann und flüchtet: Das findet Polizei im Kofferraum

Köln - Rund um die Ermittlungen zu einem heftigen Autounfall auf der A1 hat die Polizei einen 29-Jährigen gefasst, der den Crash verursacht haben soll und im Anschluss auf der Flucht war.

Die Polizei konnte den flüchtigen 29-Jährigen festnehmen und ermittelt weiter im Fall um den Unfall vom Sonntagmorgen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Nach Angaben der Polizei soll der Engländer am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr auf der A1 bei Bliesheim unterwegs gewesen sein und dort auf den Mazda eines 27-Jährigen gebrettert sein.

Trotz der Tatsache, dass dessen Fahrzeug in die Leitplanke gekracht war und sich der Fahrer dabei verletzt hatte, setzte der 29-Jährige seine Fahrt munter bis Weilerswist fort.

Dort angekommen stellte der Mann seinen Mercedes ab und flüchtete in Richtung Friedhof.

Mittlerweile ist der Unfallfahrer gefasst! Bei den Ermittlungen kam heraus, dass während des Unfalls Drogen und Alkohol eine Rolle gespielt hatten.

Außerdem entdeckte die Polizei einen im Dezember in Schleswig-Holstein geklauten E-Scooter im Kofferraum des Mercedes, der kurzerhand beschlagnahmt wurde.