30 Autos in Karlsruhe beschädigt: Teenager verticken geklaute Autoteile online

Karlsruhe - Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen hat in Karlsruhe rund 30 Autos beschädigt. Ein Internetverkauf der Diebesbeute führte die Ermittler nun zu den Tätern.

Die Polizei kam den jungen Tätern auf die Spur. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlugen diese im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag in der Mathystraße und den angrenzenden Straßen zu - an etwa 30 geparkten Fahrzeugen.

Sie zerkratzten und besprühten die Wagen. Zudem brachen sie Embleme und andere Fahrzeugteile ab, um diese zu entwenden.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Ein aufmerksamer Geschädigter meldete der Polizei, dass ein Teil der gestohlenen Gegenstände von Unbekannten über ein Internetverkaufsportal angeboten wurde.

Daraufhin gelang es Ermittlern am Sonntag, einen jugendlichen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und durch das Auffinden von Beweismitteln konnte die Polizei insgesamt fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 13 und 15 Jahren identifizieren.