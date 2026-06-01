Weil es keinen XL-Espresso gab: Tankstellen-Kunde wird kurzerhand zum Ladendieb

Wittenberg - Ein verärgerter Kunde löste am Sonntagabend in Wittenberg einen Polizeieinsatz aus.

Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Nach Angaben von Polizeihauptkommissarin Cornelia Dieke spielte sich der Vorfall gegen 19.05 Uhr in der Tankstelle in der Berliner Straße ab.

Demnach bestellte der Täter an der Kasse einen XL-Espresso - welcher dort allerdings gar nicht verkauft wird.

Diese Zurückweisung löste in dem Mann eine derart große Wut aus, dass er kurzerhand in die Auslage fasste und sich daraus einen abgepackten Kuchen schnappte.

Mit diesem verließ er dann die Tankstelle, ohne bezahlt zu haben. In einem VW machte er sich schließlich aus dem Staub.