Unfall in der Börde: Rentner auf Parkplatz umgefahren und schwer verletzt
Oschersleben - Am Freitagnachmittag wurde ein Fußgänger bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Oschersleben (Landkreis Börde) schwer verletzt.
Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Börde zufolge wollte eine 35-jährige Autofahrerin mit ihrem Hyundai auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Lüneburger Straße einparken.
Beim Einfahren in eine Parklücke kam es dann plötzlich zum Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Fußgänger.
Dieser stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Passanten und Mitarbeiter des Marktes eilten dem Mann zu Hilfe und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.
Der Rentner wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Gegen die 35-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Umstände des Unfalls werden derzeit geprüft.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa