Busfahrer soll 16-Jährige angeschrien und sexuell belästigt haben

Bischofswerda - Für eine 16-Jährige in Bischofswerda endete eine Busfahrt in einem Albtraum: Das Mädchen wurde angeblich von einem Busfahrer angeschrien und sexuell belästigt. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe, um den Vorfall aufzuklären.

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in einem Bus in Bischofswerda nach Zeugen. (Symbolbild) © 123rf/tumsasedgars

Der Teenager war am 27. April 2026 gegen 13.20 Uhr an der Haltestelle "Kulturhaus" in die Linie 739 eingestiegen.

Plötzlich schrie der Fahrer des Busses sie an. Dabei sollen laut Polizei auch "unangemessene Äußerungen" ihr gegenüber gefallen sein. Aus lauter Angst stieg die 16-Jährige wieder aus dem Fahrzeug aus und fuhr nicht mit.

Gegen den Buslenker wurde nun wegen des Verdacht der sexuellen Belästigung ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben - insbesondere die drei Jugendlichen, die mit dem Opfer eingestiegen waren.