30-Jähriger attackiert wahllos Frauen: Polizei kann ihn festnehmen

Berlin - In Berlin -Friedrichshain hat ein 30-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen angegriffen. Am Ende seines Prügelstreifzugs nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter (30) festnehmen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Nach ersten Erkenntnissen schlug der Mann gegen 14.45 Uhr auf der Frankfurter Allee unvermittelt eine 64-jährige Frau, die daraufhin zu Boden stürzte. Anschließend trat er mehrfach auf sie ein.

Eine 43-jährige Passantin, die auf die Tat aufmerksam wurde und den Mann anschrie, wurde ebenfalls von ihm ins Gesicht geschlagen.

Eine weitere 32-jährige Frau eilte den beiden Angegriffenen zu Hilfe. Der Tatverdächtige warf daraufhin eine Bierflasche nach ihr, verfehlte sie jedoch. Anschließend flüchtete der Mann, griff auf seinem Weg weitere Passanten an.

Dabei spuckte er mehreren Frauen ins Gesicht und schlug einen älteren Mann.

Einsatzkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen an der Ecke Frankfurter Allee/Silvio-Meier-Straße stellen und festnehmen. Dabei wehrte sich der 30-Jährige erheblich, wobei ein Polizeibeamter leicht am Knie und an einer Hand verletzt wurde.